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İstanbul Beylikdüzü'nde alınan bilgiye göre, marina önlerinde seyreden tekne ile bot belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bot içerisinde bulunan Selçuk Mahanoğlu (41) denize düştü.

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI AA'da yer alan habere göre vatandaşlar tarafından bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi ve deniz polisi çağrıldı. Gelen ekiplerce denize düşen Mahanoğlu'nun kurtarılması için çalışma başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ 6 SAAT SONRA BULUNDU Mahanoğlu'nun cansız bedeni, yaklaşık 6 saat sonra kazanın yaşandığı bölgenin 150 metre ilerisinde kıyıya yakın bir yerde bulundu. Mahanoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.