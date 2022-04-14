HABERTURK.COM

2021 Ocak ayında İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Programı’na dahil olarak kurulan ve 2021 Haziran ayında da son kullanıcıyla buluşan kişiselleştirilmiş finansal pazaryeri girişimi TeklifimGelsin, Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcılarından 20 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldığını duyurdu.

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı iştiraklerinden İdeal Finansal Teknolojileri’nin liderlik ettiği yatırım turuna Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcıları katıldı. 8 ay içerisinde ikinci yatırım turunu kapatan TeklifimGelsin’in bu yatırımla birlikte global pazara odaklandığı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, İhsan Cem Zararsız ve Ertuğrul Hakan Biri tarafından kurulan Kişiselleştirilmiş finansal pazaryeri TeklifimGelsin, açık bankacılık kullanarak, son kullanıcıların talepleri doğrultusunda finansal çözümleri 40 saniyenin altında tamamlamalarına imkân veriyor.

TeklifimGelsin’de üye olan kullanıcıların, taleplerine göre gelen onlarca teklifi karşılaştırarak başvurularını yapabildikleri kaydedildi.

HEDEF DAHA FAZLA KULLANICI

TeklifimGelsin Kurucu Ortağı İhsan Cem Zararsız, aldıkları yatırım hakkında, "Aldığımız yatırım ile kişiye özel sunduğumuz servisleri arttırarak hem kullanıcılarımızın deneyimini arttırmak hem de sunduğumuz ürünlerin daha fazla kullanıcıya ulaşmasını hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Girişimin bankalar, kredi kayıt bürosu, sigorta şirketleri ve diğer fintechler ile yaptığı dijital entegrasyonlarla kullanıcılara kredi, yatırım, kredi karnesi ve sigorta alanlarında hizmet verdiklerini aktaran Zararsız, "Ek olarak üyelik sistemiyle kullanıcılarımıza kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyoruz. Yaptığımız entegrasyonlar sayesinde saniyeler içinde kullanıcılarımızın kredi, yatırım, kredi karnesi ve sigorta talepleri özelinde çözümler üreterek baştan sona bir kullanıcı deneyimini karşılayabiliyoruz" şeklinde konuştu.