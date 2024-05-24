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        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ Valiliği'nden 'usulsüz ithalat' açıklaması

        Tekirdağ Valiliği'nden 'usulsüz ithalat' açıklaması

        Tekirdağ Valiliği, İl Tarım Müdürlüğü'nde 'usulsüz ithalat işlemi' yapıldığı iddiaları üzerine, müfettiş talep edildiği ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 03:30 Güncelleme: 24.05.2024 - 03:30
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        Tekirdağ Valiliği'nden 'usulsüz ithalat' açıklaması
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        Tekirdağ'da, Rusya ve Ukrayna'dan 5 firma tarafından ithal edilen 7 gemi mısır ve 3 gemi kanonun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde sahte analiz raporları hazırlanarak, bakanlığın sistemine yüklenip, gemilerin yüklerini boşaltıldığı iddia edildi.

        İddiaların bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alması üzerine Tekirdağ Valiliği'nden açıklama yapılarak, konuyla ilgili bakanlıktan müfettiş istendiği ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

        DHA'nın haberine göre; açıklamada, şöyle denildi:

        "Bazı basın ve yayın organları ve sosyal medya hesaplarında ilimiz ile ilgili çıkan 'usulsüz ithalat işlemleri' iddiası haberleri ile ilgili olarak açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz bünyesinde yaşandığı iddia edilen söz konusu olay ile ilgili kurumlarımızca yapılan tespitlerin valiliğimize ulaşmasının akabinde, ivedi olarak idari soruşturma yapılmak üzere Bakanlık Müfettişi talep edilmiş ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakanlık Müfettişleri tarafından titizlikle sürdürülen tahkikatların sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır."

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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