Tekirdağ kıyıları yeniden müsilajla kaplandı

İHA

Yağış ile rüzgarların etkisi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yoğun temizlik çalışmalarının ardından salyadan temizlenen Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi kıyıları bu sabah itibarıyla yeninden salya ile kaplandı.

İHA'nın haberine göre, Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan balıkçı barınağında ‘denizde salya çölü’nü andıran görüntüler ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, “3-4 gün önce rüzgarlı havayla salya dediğimiz müsilaj açığa sürüklendi. Dünden bu yana lodosun esmesiyle beraber salya tekrar limanımıza giriş yaptı. Bu akşamdan itibaren yağmurun yağmasıyla ve havanın karaya esmesiyle beraber tekrar limanımızı terk edecek diye düşünüyoruz" dedi.