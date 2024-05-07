Tekirdağ'daki patlamada flaş gelişme!

Tekirdağ'daki patlamada yaralanıp İstanbul'a sevk edilen Özgür Ateş hayatını kaybetti
Tekirdağ'da dün bir binanın en üst katında yaşanan patlamada ağır yaralanan Özgür Ateş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde dün yaşanan patlamada yaralanan Özgür Ateş İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
DHA'nın haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5 katlı bir apartmanın en üst katında dün yaşanan patlamada Özgür Ateş yaralanmıştı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
25 yaşındaki Ateş, ilk müdahalesinin ardından tedavi için sevk edildiği İstanbul'da hayatını kaybetti. Dün saat 09.00 sıralarında yaşanan patlamanın ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Özgür Ateş sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ateş'in cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Ateş'in babası ile ailenin yakınları Adli Tıp Kurumu önünde cenazeyi teslim almayı bekledi. Özgür Ateş'in cenazesinin Çorlu'da defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Fotoğraflar: AA