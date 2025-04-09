Meyve üreticisi Eşref Meral de rekolte kaybı yaşamamak adına 2 gündür bahçesinde nöbet tuttuğunu dile getirdi. Telefonundan sürekli hava olaylarını takip ettiğini anlatan Meral, "Gece sıcaklığı 4 derecenin altına düştüğünde zirai don gerçekleşiyor. Akşam üstü geliyorum ve sobayı yakıyorum. Belli aralıklarla sabaha kadar sisleme makinesiyle duman veriyorum. Makine sıcaklık yapıyor ve kırağıyı önlüyor" dedi.