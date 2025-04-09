Tekirdağ'da meyve yetiştiricilerinin "dumanlı" nöbeti
Tekirdağ'da zirai don riskine karşı gece nöbet tutan meyve yetiştiricileri, bahçelerinde ateş yakıp, sisleme makinesi kullanarak ürünlerini korumaya çalışıyor
- 1
Tekirdağ'da meyve yetiştiricileri, sisleme makinesi ile ürünlerini korumaya çalışıyor.
- 2
Tekirdağ Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 2 gündür gece saatlerinden itibaren sıfırın altında seyrediyor.
- 3
Akşamları bahçelerine gelip ürünlerini soğuktan korumak için ateş yakan meyve yetiştiricileri, sisleme makinesiyle de zirai dona karşı önlem alıyor. Üreticiler, sabahın ilk ışıklarına kadar kontrollerini sürdürüyor.
-
- 4
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, üreticilerin bilimsel yöntemlerle zirai donla mücadele ettiğini söyledi.
- 5
Çiftçilerden meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıları önemle takip etmelerini isteyen Aksoy, üreticileri bilgilendirdiklerini ve her zaman yanlarında olduklarını belirtti.
- 6
Meyve üreticisi Eşref Meral de rekolte kaybı yaşamamak adına 2 gündür bahçesinde nöbet tuttuğunu dile getirdi. Telefonundan sürekli hava olaylarını takip ettiğini anlatan Meral, "Gece sıcaklığı 4 derecenin altına düştüğünde zirai don gerçekleşiyor. Akşam üstü geliyorum ve sobayı yakıyorum. Belli aralıklarla sabaha kadar sisleme makinesiyle duman veriyorum. Makine sıcaklık yapıyor ve kırağıyı önlüyor" dedi.
-