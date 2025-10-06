CANLI | Ertuğrul Doğan, HT Spor'da konuşuyor!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, HT Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor.

İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları:

Fatih hoca ve ekibini tebrik ederim. Güzel bir başlangıç yaptılar. 8'de 8 olabilirdi. Şu an hocamız, takım ve yönetim kurulumuz oldukça motive. İnanilmaz bir emek veriyolarlar. Fatih hoca zamanının büyük bir bölümünü tesislerde geçiriyor. Çok karakterli bir oyuncu kadrosuna sahibiz.

Eksiklerimiz de var onlar da tamamlanacak. Hocamızın da talebi olduğu zaman devre arasında elimizden geleni yapacağız.

Ekonomiyi dengede tutmak durumundayız. Geldiğimizden beri sahada başarılı olamasak da ekonomide başarılı olduk. Sahada başarılı olamamamızın çok sebebi var ama bir eksiklik varsa sorumlusu bana aittir. Eksiklerimiz bu zaman içerisinde gördük. Hatalarımız oldu ama bu hatalardan ders çıkararak yeni bir sezona başladık.

Yapmak isteyip yapamadığımız çok şey var. Hesabını yapmadığım, planlamadığım bir dönemde başkan oldum ben. Çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacağımızı biliyordum. Ahmet Ağaoğlu ilk geldiği zamanda da kulüp sıkıntıdaydı. Şampiyon olduktan sonra çok büyük para harcamıştık. Fakat transferler tutmadı, Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik. Keşke o süreci daha iyi yönetebilseydik. Ahmet Ağaoğlu'nun ayrılma sebebi ekonomiydi, Trabzonspor'un yönetebilir bir pozisyonu yoktu.

