Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor CANLI | Ertuğrul Doğan, HT Spor'da konuşuyor! - Trabzonspor Haberleri

        CANLI | Ertuğrul Doğan, HT Spor'da konuşuyor!

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, HT Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 21:02 Güncelleme: 06.10.2025 - 22:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        CANLI | Ertuğrul Doğan, HT Spor'da konuşuyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, HT Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor.

        İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları:

        Fatih hoca ve ekibini tebrik ederim. Güzel bir başlangıç yaptılar. 8'de 8 olabilirdi. Şu an hocamız, takım ve yönetim kurulumuz oldukça motive. İnanilmaz bir emek veriyolarlar. Fatih hoca zamanının büyük bir bölümünü tesislerde geçiriyor. Çok karakterli bir oyuncu kadrosuna sahibiz.

        Eksiklerimiz de var onlar da tamamlanacak. Hocamızın da talebi olduğu zaman devre arasında elimizden geleni yapacağız.

        Ekonomiyi dengede tutmak durumundayız. Geldiğimizden beri sahada başarılı olamasak da ekonomide başarılı olduk. Sahada başarılı olamamamızın çok sebebi var ama bir eksiklik varsa sorumlusu bana aittir. Eksiklerimiz bu zaman içerisinde gördük. Hatalarımız oldu ama bu hatalardan ders çıkararak yeni bir sezona başladık.

        Yapmak isteyip yapamadığımız çok şey var. Hesabını yapmadığım, planlamadığım bir dönemde başkan oldum ben. Çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacağımızı biliyordum. Ahmet Ağaoğlu ilk geldiği zamanda da kulüp sıkıntıdaydı. Şampiyon olduktan sonra çok büyük para harcamıştık. Fakat transferler tutmadı, Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik. Keşke o süreci daha iyi yönetebilseydik. Ahmet Ağaoğlu'nun ayrılma sebebi ekonomiydi, Trabzonspor'un yönetebilir bir pozisyonu yoktu.

        Trabzonspor başkanları genelde yalnız olur. Sponsor desteği yok, taraftarlarımız iyi niyetli ama maddi durumlar da ortada.

        Rakiplerimiz artık bizim 4-5 katımız bütçelerle hareket ediyor. Fark çok açıldı. Herkesle her yerde güç savasında olurum. Oyuncu bazında farkın açıldığını söylemesem olmaz. Rakiplerimizin borçlarının. 20-25 milyar olduğu yerde bizim 2.5 milyar.

        Onuachu, Trabzon'u çok seviyor. Geçen dönem aklımızda hemen almak vardı ama 14-15 milyon € istediler ve Banza'yı aldık. Bu sezon ise İbrahim Bey'e hemen "Onuachu transferini bitir" dedim. Bu transferin sonuçlanmasında Onuachu çok etkili oldu. Geldiğinden beri enerjisini veriyor.

        Andre Onana geçen yıl kötü bir sezon geçirdi ama bu futbol kalitesini tartışmaya sokmaz. Oyuncuya baktığımızda kafamızda bir endişe yoktu. Andre Onana "Futbol oynamaya geliyorum, benim için uygun şehir" dedi. Gayet başarılı çok önemli karakter koyuyor. Sabah akşam genç kalecilerle beraberler.

        Gelen parayla hemen dertler çözülmüyor. Öyle bir şey yok. Uğurcan Çakır transferinde zaten paranın hepsi gelmedi. Gelen para kulübün sabit olan bonservis, maaş, vergi ödemelerinde kullanılıyor. O yüzden Trabzonspor'un dertleri öyle hemen çözülmez. Gelir-gider dengesini düzenlemeden ilerleyemeyiz.

        En başta işin sorumlusu başkandır. Fatih Tekke'nin altına imza attığı her işin altına ben de imza atarım. Ama her kötünün sorumlusu benim, her iyinin sorumluluğunu ise herkes paylaşabilir, sıkıntı yok.

        Fransa ve Portekiz'den pilot kulüp görüşmeleri yapıyoruz.

        Trabzonspor'daki amatör kulüplerin istisnasız dokunduk. Akademide torpil yapanı kapının önüne koyarım. Taviz vermedim, vermem de tartışılacak bir konu değil.

        Bugün Tonya'nın, Vakfıkebir'in köyünden de gelip maçı izliyorsa, şehirden de gelmesi lazım. Sıkıntılar olabilir ama bu işin keyfi ve tutkusu zaten burada. Kötü günlerde bir arada olmak gerekir; iyiyken herkes zaten bir aradadır.

        Yönetimin hataları muhakkak vardır; daha açık ve net söylenemez diye düşünüyorum. Biz, son iki yıldır resmen hakem hatalarıyla katledildik.

        Mevcut MHK’ya güven duyan birisiyle konuştunuz mu? Yok, demek ki bir tuhaflık var. Arda Kardeşler'in hakemliği bizce bitti, TFF Başkanı da açıkladı. Bir hakemin art niyetinin böyle yakalanması güzel oldu.

        Arda Kardeşler ile alakalı konuşacak bir şey yok, hakemliği bitti.

        Asıl problem, dört büyüklerin problemi değil; Anadolu kulüplerinin hakkı yeniyor. Onların maçlarında yaşananlara sadece gülersiniz. Trabzonspor, Anadolu takımlarının hakkını sonuna kadar savunacak.

        Stadyumu biz yapmışız ama bizim değildi, artık bizim. Kendi tesislerimizde işgalci konumundaydık, artık bizim.

        İstanbul'daki arazilerden yıllık 30 milyon euro gelirimiz olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze için müzakereler başladı
        Gazze için müzakereler başladı
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Yağmurlu günler geliyor
        Yağmurlu günler geliyor
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?
        Habertürk Anasayfa