Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Tekirdağ'da Ramazan çöreği geleneği yaşatılıyor

        Tekirdağ'da Ramazan çöreği geleneği yaşatılıyor

        Tekirdağ'da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti ramazan çöreği kentteki fırınlarda pişirilmeye başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 10:56 Güncelleme: 11.03.2024 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        16 saat sürüyor! Mutlaka sarı olması gerekiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti Ramazan çöreği, kendine has tadı ve kokusuyla vatandaşlardan talep görüyor.

        Fırıncı Ekrem Ökten, Osmanlı'dan gelen geleneği 26 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

        MUTLAKA SARI OLMASI GEREKİYOR

        Nohut mayasının kıvamını tutturmanın çok önemli olduğunu belirten Ökten, "Ramazan çöreği sadece nohut mayasından yapılıyor. Başka hiçbir katkı maddesi yok" dedi.

        Ökten, ramazan çöreğinin mutlaka sarı olması gerektiğini, içerisinde katkı maddesi bulunan çöreğin bu renkte olmadığını dile getirdi.

        YAPILIŞI 16 SAAT SÜRÜYOR

        Mayanın tutturulmasının hassas bir iş olduğunu anlatan Ökten, "Bunun yapılışı ve mayasının tutması 16 saat sürüyor. Sadece mayanın tutması için 8 saat bekliyoruz. Gece en az 6 defa mayaların yerini değiştiriyoruz. Küçük bir bebek gibi bu çörek, ne sıcağa ne soğuğa gelir. Oda sıcaklığında olması lazım. Yapılışı sadece maya tutmasıyla olmuyor. Çok işçilik istiyor. Ama ramazan ayında bu işi biz severek yapıyoruz" diye konuştu.

        Ramazan çöreği üretimini çocuğuna ve torunlarına miras bırakmak istediğini söyleyen Ökten, onları da bu geleneği sürdürürken görmeyi arzuladığını ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ramazan çöreği geleneği
        #Tekirdağ
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borsada Fitch rüzgarı
        Borsada Fitch rüzgarı
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        İçeride mi, dışarıda mı?
        İçeride mi, dışarıda mı?
        İTO Başkanı'ndan İstanbul Park açıklaması
        İTO Başkanı'ndan İstanbul Park açıklaması
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        "Bir maçta 46 faul olur mu!"
        "Bir maçta 46 faul olur mu!"
        2023’te iş değiştirenler dikkat!
        2023’te iş değiştirenler dikkat!
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Önce ödül sonra parti!
        Önce ödül sonra parti!
        Estetisyene topuklu ayakkabı dayağı!
        Estetisyene topuklu ayakkabı dayağı!
        96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
        96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
        En acı protesto! Kızının gelinliğini ateşe verdi!
        En acı protesto! Kızının gelinliğini ateşe verdi!
        Otomotiv pazarının yüzde 67'si ithal!
        Otomotiv pazarının yüzde 67'si ithal!
        Arda Güler'den ilk gol!
        Arda Güler'den ilk gol!
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Fauller damga vurdu! 114 dakikalık maç
        Fauller damga vurdu! 114 dakikalık maç
        Kaybolan üniversite öğrencisi ölü bulundu
        Kaybolan üniversite öğrencisi ölü bulundu
        Habertürk Anasayfa