Tekirdağ'da Ramazan çöreği geleneği yaşatılıyor

Tekirdağ'da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti Ramazan çöreği, kendine has tadı ve kokusuyla vatandaşlardan talep görüyor.

Fırıncı Ekrem Ökten, Osmanlı'dan gelen geleneği 26 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Nohut mayasının kıvamını tutturmanın çok önemli olduğunu belirten Ökten, "Ramazan çöreği sadece nohut mayasından yapılıyor. Başka hiçbir katkı maddesi yok" dedi.

YAPILIŞI 16 SAAT SÜRÜYOR

Mayanın tutturulmasının hassas bir iş olduğunu anlatan Ökten, "Bunun yapılışı ve mayasının tutması 16 saat sürüyor. Sadece mayanın tutması için 8 saat bekliyoruz. Gece en az 6 defa mayaların yerini değiştiriyoruz. Küçük bir bebek gibi bu çörek, ne sıcağa ne soğuğa gelir. Oda sıcaklığında olması lazım. Yapılışı sadece maya tutmasıyla olmuyor. Çok işçilik istiyor. Ama ramazan ayında bu işi biz severek yapıyoruz" diye konuştu.

Ramazan çöreği üretimini çocuğuna ve torunlarına miras bırakmak istediğini söyleyen Ökten, onları da bu geleneği sürdürürken görmeyi arzuladığını ifade etti.