Tekirdağ'da okullar tatil mi? 24 Nisan'da Tekirdağ'da okul var mı?
İstanbul Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki birçok ilden hissedildi. Depremin etkili olduğu illerde can ve mal kaybı yaşanmazken, bazı kentlerde eğitime ara verildi. Bu kapsamda Tekirdağ'da okulların tatil edilip edilmediği öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Tekirdağ'da okullar tatil mi? 24-25 Nisan'da Tekirdağ'da okul var mı?" İşte 24 Nisan Tekirdağ'da okulların durumu...
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Tekirdağ'da okullar tatil mi, sorusu İstanbul'da meydana gelen depremin ardından günün cevabı en çok merak edilen soruları arasında yer aldı. Depremin hissediliği bazı kentlerde eğitime ara verilirken, Tekirdağ'da okulların durumu merak konusu oldu. Peki, "Tekirdağ'da okullar tatil mi, bugün okul var mı? 24 Nisan Tekirdağ'da ders yapılacak mı?" İşte detaylar...
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TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Tekirdağ Valiliği, İstanbul’da meydana gelen depremlerin ardından 24 Nisan Perşembe günü okulların tatil edildiğini açıkladı.
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Tekirdağ Valiliği konuya ilişkin:
“Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeni ile ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacaktır. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışındadır.” açıklamasında bulundu
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İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da, "Silivri’de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul’da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verilmiştir.