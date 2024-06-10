Tekirdağ'da motosikletin otomobile çarptığı kaza kamerada
Tekirdağ Çorlu'da motosiklet otomobile çarptı. Feci kazada motosiklet sürücüsü savrularak yaralanırken o anlar kameraya yansıdı.
Çorlu'da Tütün Sokak'ta ilerleyen E.Ş.'nin kullandığı motosiklet, Ç.D.'nin kullandığı otomobile çarptı.
Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan otomobil park halindeki kamyonete çarptı.
Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü E.Ş., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Feci kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.