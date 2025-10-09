Tekirdağ'da kuraklığa karşı 14 yeni kuyu

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, kentteki baraj ve göletlerde su seviyesinin kuraklık nedeniyle hızla azaldığına dikkati çekti.

Küresel iklim değişikliğinin su kaynaklarını olumsuz etkilediğini vurgulayan Şişmanlar, "Önümüzdeki yılla ilgili ciddi kuraklık bekliyoruz. Eğer yağış olmazsa, Naip, Yazır barajlarını ve Türkmenli Göleti'ni dolduramazsak, önümüzdeki yaz su sıkıntısı yaşanabilir. Bunun önüne geçmek için ilave tedbirler alıyoruz" dedi.

Şişmanlar, su sorununun her geçen yıl daha da fazla hissedildiğini belirterek, barajların su seviyelerinin ilk defa bu kadar çok düştüğünü dile getirdi.

Farklı çalışmalarla alternatif su kaynakları oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Şişmanlar, "Yeni kuyular açarak bu barajlardan aldığımız suyun yerine su verebilmek için takviye su sağlamak için ek su sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 14 kuyu bitirdik, 15'inci kuyu açımı devam etmekte. Önümüzdeki yaza kadar da yeni bir 30 kuyuluk daha ihale hazırlığımızı tamamlamak üzereyiz. Çok yakında da bir kuyu açımıyla ilgili yeni havzaları belirledik" bilgisini paylaştı.

Şişmanlar, kuraklığın dünyanın birçok yerinde hayatı olumsuz etkilediğini, bunun etkilerini en aza indirmek için kurum olarak ellerinden geleni yaptıklarını bildirdi. TASARRUF ÇAĞRISI Vatandaşların herkes için hayati öneme sahip suyu tasarruflu kullanması gerektiğini vurgulayan Şişmanlar, şunları kaydetti: "Yağışlı mevsimler ve su döngüsünün sağlanması durumunda bu sorunun da üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Kayıp kaçakla ciddi mücadele ediyoruz. Eskiyen şebekelerimizi yenilemeyle ilgili, TESKİ'nin imkanları doğrultusunda ve büyükşehir belediyemizin de desteğiyle şebekeyi yenileme ve kayıp kaçak önleme yönünde ciddi çalışma yapıyoruz. Bir taraftan deniz suyu arıtmayla ilgili çalışmaları ve yeni proje çalışmalarını yürütüyor, bir taraftan da Tekirdağ'ın alternatif su kaynaklarıyla ilgili çalışmalarına devam ediyoruz."