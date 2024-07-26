Tekiradağ'da anız yangını fabrikalara sıçradı: Ulaşım güçlükle sağlanıyor
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tarlada çıkan anız yangınında alevler palet ve geri dönüşüm fabrikasına sıçradı. Bölgede ulaşım güçlükle sağlanırken itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
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Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı
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Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bölgedeki palet ve geri dönüşüm tesisine ilerledi.
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Fabrikanın bahçesindeki ürünler alev alarak yanmaya başladı.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Bölgede kara yolunu da etkisi altına alan dumanlar özellikle sürücülere zor anlar yaşatıyor.
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