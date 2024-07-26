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        Haberler Gündem Güncel Tekiradağ'da anız yangını fabrikalara sıçradı: Ulaşım güçlükle sağlanıyor | Son dakika haberleri

        Tekiradağ'da anız yangını fabrikalara sıçradı: Ulaşım güçlükle sağlanıyor

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tarlada çıkan anız yangınında alevler palet ve geri dönüşüm fabrikasına sıçradı. Bölgede ulaşım güçlükle sağlanırken itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 15:49 Güncelleme: 26.07.2024 - 16:03
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          Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

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          Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bölgedeki palet ve geri dönüşüm tesisine ilerledi.

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          Fabrikanın bahçesindeki ürünler alev alarak yanmaya başladı.

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          İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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          Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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          Bölgede kara yolunu da etkisi altına alan dumanlar özellikle sürücülere zor anlar yaşatıyor.

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