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        Haberler Gündem 3. Sayfa Annesi ve ağabeyine kurşun yağdırdı! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Annesi ve ağabeyine kurşun yağdırdı!

        Konya'da tüyler ürperten bir saldırı meydana geldi. Kentte bir cani, ağabeyini silahla öldürüp annesini de ağır yaraladı. Katil zanlısı kaçarken yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 15:11 Güncelleme: 26.07.2024 - 15:11
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        Annesi ve ağabeyine kurşun yağdırdı!
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde 61 yaşındaki ağabeyini silahla öldürüp 84 yaşındaki annesini de yaralan şüpheli, gözaltına alındı.

        MAHALLELİ İHBARDA BULUNDU

        AA'da yer alan habere göre ilçede ikamet eden C.Ş. (48), ağabeyi K.Ş. ve annesi F.Ş'yi henüz bilinmeyen nedenle silahla yaraladı.

        Ağır yaralanan anne ve oğul, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KAÇARKEN YAKALANDI

        K.Ş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, anne F.Ş. ise hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.

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        Olay yerinden kaçtığı tespit edilen şüpheli C.Ş'nin kullandığı araç, Afyonkarahisar istikametine giderken durduruldu. Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

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        #son dakika
        #Konya
        #Son dakika haberler
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