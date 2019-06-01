İstanbul’un çeşitli noktalarında motosikletiyle tek tekerlek üzerinde giderek trafikte terör estiren maganda, yine trafikte tehlike saçarken polislere yakalandı.

İHA'nın haberine göre, İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giderek terör estiren maganda Faik F.T., trafikteki onlarca aracın arasından tek teker üzerindeki üzerindeki tehlikeli şovunu defalarca yaptı. Metrelerce giden maganda, hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Araçların arasından tek teker geçen hatta sollama yapan maganda, o anları kimi zaman kask kimi zamanda arkadaşlarına kaydettirip sosyal medyada yayınladı.

Motosikletli maganda son tehlikeli şovunda yakayı ele verdi. Başakşehir'de akşam saatlerinde arkadaşıyla birlikte yola çıkan ve yine aynı şekilde trafikte yapılmaması gereken hareketleri yapan genç, daha sonra semtteki bir kavşaktan dönerek caddeye dönüş yaptı. O sırada sürekli yaptığı tek tekerlek üzerinde gitmeye başlayan genç, bu sefer cadde üzerinde uygulama yapan polis ekiplerine yakalandı. Polise yakalandığı anı kaydeden genç, şaşkınlık yaşadı. Durdurulan motosikletli gence ekiplerce "sinyalsiz şerit değiştirmek" suçundan 235 lira idari para cezası kesildi. Cezayı yetersiz bulan vatandaşlar, motosikletle magandalara da drift magandaları gibi daha caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini savundu.