Kimileri daha iyi görünmek için estetik ameliyatlar olurken pek çok kişi ise bu tip operasyonlara cesaret edemez. Ancak bir de görüntülerini tamamen değiştirip plastik bebek gibi görünmek için çaba gösterenler var. Estetik ameliyata farklı bir boyut kazandıran bu kişiler, Barbie bebek gibi, Ken bebek gibi ya da herhangi bir çizgi film karakteri gibi görünmek istiyorlar. Bu istek için fazlasıyla enerji ve para harcayan 10 çılgın isim şöyle: