TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; devlet ve bağlı müesseselerde çalışan işçilere 2024'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran'da, diğer yarısı ise 13 Aralık'ta ödenecek.

Kamu işçilerine 2024 yılında yapılacak ek ödemelerin tarihleri belli oldu.

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek ilave tediyenin sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre kamu işçileri bu yılki ek ödemesini Haziran ve Aralık ayında alacak.