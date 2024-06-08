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        Haberler Bilgi Yaşam Tediye ödemeleri nedir, ne zaman yatacak? Resmi Gazete’de yayımlandı! 2024 Tediye ödeme tarihleri

        Tediye ödemeleri nedir, ne zaman yatacak? 2024 Tediye ödeme tarihleri

        Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayınlanan tediye ödemeleri tarihleri belli oldu. Kamu işçilerinin yararlandığı ilave tediye ödemesi 2024 yılı ikramiye ödemeleri haziran ve aralık olmak üzere iki taksit halinde yapılacak. Peki Tediye ödemeleri nedir, ne zaman yatacak? İşte, 2024 Tediye ödeme tarihleri ve tüm bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 14:16 Güncelleme: 08.06.2024 - 14:16
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        • 1

          Kamuda çalışan binlerce işçinin gündeminde tediye ödemeleri vardı. Karara göre, 2024 yılında yapılacak ek ödemeler Haziran ve Aralık aylarında belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılacak. Peki Tediye ödemeleri nedir, ne zaman yatacak?

        • 2

          TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

          Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; devlet ve bağlı müesseselerde çalışan işçilere 2024'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran'da, diğer yarısı ise 13 Aralık'ta ödenecek.

          Kamu işçilerine 2024 yılında yapılacak ek ödemelerin tarihleri belli oldu.

          6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek ilave tediyenin sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

          Karara göre kamu işçileri bu yılki ek ödemesini Haziran ve Aralık ayında alacak.

        • 3

          TEDİYE ÖDEMESİ NE DEMEK?

          Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

        • 4
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