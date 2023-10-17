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        Haberler Sağlık Tedavisi yok: Bu ölümcül hastalığa dikkat! Belirtisi varsa hemen doktora başvurun!

        Tedavisi yok: Bu ölümcül hastalığa dikkat! Belirtisi varsa hemen doktora başvurun!

        Özge Özpirinççi'nin babası perşembe günü Als hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. Hal böyle olunca arama motorlarında hastalıkla ilgili araştırmalar başladı. Peki, ALS hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? ALS ölümcül mü, tedavisi var mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 15:33 Güncelleme: 17.10.2023 - 15:33
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        • 1

          Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri olan Özge Özpirinçci'nin uzun süredir ALS hastalığı ile mücadele eden babası Kadri Emrah Özpirinçci geçen Perşembe günü hayatını kaybetti. Yaşanan bu üzücü durum gündeme ALS hastalığını getirdi. Peki, ALS nedir, belirtileri nelerdir? ALS'nin nedenleri nelerdir, tedavisi var mı? İşte ALS hastalığı hakkında merak edilen soruların yanıtları...

        • 2

          ALS NEDİR?

          ALS, Amyotrofik Lateral Skleroz'un kısaltmasıdır. İstemli kas hareketlerinden sorumlu olan sinir hücrelerinin (motor nöronların) hasar görmesiyle ortaya çıkan bir nörolojik hastalıktır. Motor nöronlar, beyinden ve omurilikten kaslara sinyaller göndererek kasların hareket etmesini sağlar. ALS'de motor nöronlar hasar gördüğü için kaslara sinyal gönderemez ve kaslar güçsüzleşir ve erimeye başlar.

        • 3

          ALS BELİRTİLERİ NELERDİR?

          ALS belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

          Kollarda veya bacaklarda güçsüzlük veya halsizlik

          Kaslarda seğirme veya spazm

          Konuşma veya yutma güçlüğü

          Nefes alma güçlüğü

          Kaslarda sertlik

          Yorgunluk

        • 4

          ALS TANISI NASIL KOYULUR?

          ALS'nin tanısı, aşağıdakileri içeren bir dizi test ve muayene ile yapılır:

          Fizik muayene

          Nörolojik muayene

          Laboratuvar testleri

          Görüntüleme testleri

          ALS, nadir görülen bir hastalıktır. Dünyada her yıl yaklaşık 100.000 kişide ALS görülür. ALS'nin her yaşta ortaya çıkabilmesine rağmen, genellikle 40 ila 70 yaşları arasında teşhis edilir.

        • 5

          ALS TEDAVİSİ VAR MI?

          ALS'nin tedavisi yoktur. Ancak, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya ve hastaların yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olan bazı ilaçlar ve tedaviler mevcuttur. ALS, hastalar ve aileleri için zor bir hastalıktır. Ancak, hastalıkla yaşamanın yollarını öğrenmek ve destek almak mümkündür.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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