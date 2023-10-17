Tedavisi yok: Bu ölümcül hastalığa dikkat! Belirtisi varsa hemen doktora başvurun!

ALS TEDAVİSİ VAR MI?

ALS'nin tedavisi yoktur. Ancak, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya ve hastaların yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olan bazı ilaçlar ve tedaviler mevcuttur. ALS, hastalar ve aileleri için zor bir hastalıktır. Ancak, hastalıkla yaşamanın yollarını öğrenmek ve destek almak mümkündür.