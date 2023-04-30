Aort damarı yırtıldığı için uzun süre yoğun bakımda kalan eski milli futbolcu Ersen Martin, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yapılan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından futbolcularla buluştu.

Tekerlekli sandalyede bulunan ve tedavisi devam eden Ersen Martin, bir dönem formasını giydiği Beşiktaş'ın Galatasaray ile Vodafone Park'ta yaptığı karşılaşmanın ardından iki takımın oyuncuları ile bir araya geldi.

Henüz konuşamayan ve hareket edemeyen Martin, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da A Milli Takım'da birlikte forma giydiği arkadaşı Ersen Martin ile kısa süreliğine sohbet etti.