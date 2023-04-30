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Tedavisi devam eden eski futbolcu Ersen Martin'e derbi morali

Geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizi sonrası aort damarı yırtılan ve uzun süre tedavi gördükten sonra hayati tehlikeyi atlatan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ersen Martin, tekerlekli sandalye ile stadyuma geldi. Mücadelenin ardından futbolcuların çıkış noktasına gelen Ersen Martin ile iki takımın futbolcuları yakından ilgilendi

Giriş: 30.04.2023 - 23:46 | Güncelleme: ABONE OL
Tedavisi devam eden eski futbolcu Ersen Martin'e derbi morali
AA

Aort damarı yırtıldığı için uzun süre yoğun bakımda kalan eski milli futbolcu Ersen Martin, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yapılan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından futbolcularla buluştu.

Tekerlekli sandalyede bulunan ve tedavisi devam eden Ersen Martin, bir dönem formasını giydiği Beşiktaş'ın Galatasaray ile Vodafone Park'ta yaptığı karşılaşmanın ardından iki takımın oyuncuları ile bir araya geldi.

Henüz konuşamayan ve hareket edemeyen Martin, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da A Milli Takım'da birlikte forma giydiği arkadaşı Ersen Martin ile kısa süreliğine sohbet etti.

Ersen Martin'e moral veren Buruk, "Seni iyi gördüm. Senin için dua ediyoruz. Aslan gibi olacaksın. Duamız, kalbimiz seninle. Herkes seni çok seviyor." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise yardımcısından durumuyla ilgili bilgi aldığı Martin'i öperek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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