TECHXTILE Start-Up Challenge Başvuruları Başladı

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Girişimcilerin projelerini online kayıt yaptırabilecekleri Techxtile Start-Up Challenge’in son başvuru tarihi ise 20 Ekim 2020 olarak açıklandı.

İŞTE YARIŞMAYA BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye’nin inovasyon ve girişimciliğe verdiği önemin son yıllarda arttığını ve tüm kurumlarıyla bu alana yatırımlar yaptığını belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, ileri teknolojiye sahip ülkelerle aradaki farkın kapatılabilmesi için bu hareketin tabana yayılması gerektiğini söyledi.

“Girişimcilik ekosistemine büyük katkı sağlıyoruz”

Kurulduğu günden bu yana sektöre öncülük eden projelere imza atan UTİB’in Techxtile Start-Up Challenge ile tüm paydaşları bir araya getirdiğini kaydeden Pınar Taşdelen Engin, “Üniversite sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi yanında, sanayiciler ile start-upların beraber çalışacağı ortamlara da aracılık eden Techxtile Start-Up Challenge, sektörün ve alanlarının uzman isimlerinin eğitmen, konuşmacı ve jüri olarak katılımıyla da girişimcilik ekosistemine önemli katkı sağlıyor. Sürecin başından finaline kadar geçen süreçte verilen eğitimler ve yapılan çalışmalar özellikle genç girişimciler ve girişimci adayları için başlı başına bir ödül niteliğinde” dedi.

Kimler katılabiliyor?

Techxtile Start-Up Challenge’e Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu 18 yaşını tamamlamış öğrenciler ve mezunlar proje başvurusu yapabilecekler. Araştırmacı, akademisyen, kamu veya özel kurum çalışanları, girişimci adayları, inovasyon yapan ekipler ile start-up sahipleri veya kurucularının da proje gönderebileceği yarışmaya, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile özel şirket sahipleri veya kurucuları da katılabiliyorlar.

Techxtile Start-Up Challenge’a dair ayrıntılı bilgiler http://www.techxtile.net/ etkinlik web sayfasında ilan edilecek ve program takvimi aşağıdaki gibi işleyecek:

20 Ekim 2020: Proje Son Teslim Tarihi

3-4 Kasım 2020: Tüm Katılımcılar İçin Genel Girişimcilik Eğitimi – 1

5-6 Kasım 2020: Tüm Katılımcılar İçin Genel Girişimcilik Eğitimi – 2

11 Kasım 2020: Ön Elemeyi Geçen Projelerin Web Sitesinden Duyurulması

21 Kasım 2020: Ön Elemeyi Geçen Girişimciler İçin Pitching Eğitimi

28 Kasım 2020: Değerlendirme Kurulu Tarafından Yarı Final Projelerinin Belirlenmesi

29 Kasım 2020: Finale Kalan Projeler İçin Devam Eden Mentorluk Süreci

15 Aralık 2020: Advanced Pitching Öncesi Sunum Geliştirme Eğitimi

15-17 Aralık 2020: Advanced Pitching ve Ödül Töreni Haftası

TECHXTILE START-UP CHALLENGE ÖDÜLLERİ VE PROGRAM KAPSAMI

Değerlendirme sonucunda finale kalan Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri ve kurumsal şirketlere;

Belirlenen 3 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi’ne ya da kurumsal şirkete BUTEKOM’dan teknik donanımlarını geliştirmeye yönelik eğitimler

Sektörel Uzmanlaşma ve Bilgilendirme Eğitimleri

Uygulamalı Laboratuvar Eğitimleri

Dijitalleşme; Endüstri 4.0 ve Yalınlaşma Eğitimleri

Tekstilde Meslek Geliştirme Eğitimleri

Ventures & Mentors League CEO’su Ufuk Batum tarafından “Ar-Ge Merkezleri Kapasite Geliştirme Desteği (mini-MBA programı)”

İç girişimcilik Eğitimi

TRL Çalıştayı

Şirketlerin Teknoloji ve Ar-Ge Odaklarına Uygun Start-Up Demo Day

Networking Desteği

Online Destek

Ekosistem ve İş birliği Geliştirme Amaçlı Saha Ziyareti

Değerlendirme sonucunda finale kalan finalistler;

İş Dünyası ve Potansiyel Yatırımcıların Takip Ettiği Ulusal Mecralarda Görünürlük İmkânı Sağlayacak Medya İletişim Paketi

Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nden Online Eğitim ve Mentorluk

Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nden Patent Başvuru Desteği

Şirket Kurma, 1 Yıllık Muhasebe ve Ofis Kira Desteği

Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nden 3 Katılımcıya TÜBİTAK 1512 BİGG Ulukoza Programı İçin Eğitim ve Mentorluk Desteği

Program Koordinatörü, Ventures & Mentors League CEO’su Ufuk Batum Tarafından Finale Tüm Girişimcilere, 1 Yıl Boyunca Mentorluk Desteği

gibi ödüllerin sahibi olmaya hak kazanacak. Girişimciler, potansiyel müşterileri ile tanışabileceği bir platformda bulunma ve Türkiye’deki girişimcilik ve yatırım ekosisteminin önde gelen temsilcilerine projelerini sunma fırsatı yakalayacaktır.

Program kapsamında odaklanılacak alanlar;

Techxtile Start-Up Challenge kapsamında tekstilde bilişim, yenilikçi malzemeler, teknik tekstiller, sektöre özel uygulamalar, COVID-19 kapsamında yeni alanlar, teknolojiler ve uygulamalar, yeni üretim süreçleri ve çevreci ve sürdürülebilir alanlar da projeler kabul edilecek olup, proje konularına ilişkin bazı örnekler aşağıda listelenmiştir.

Üretimde randıman ve kapasite kullanımını artıran sistemler (yönetsel raporlama, analizler, vb.)

Önlenebilir bakımlar,

Yüksek hızda veri toplamak ve bu veriyi işlemek,

Üretimde kullanılan yeni algoritma, yazılım ve uygulamalar,

Kalite kontrol ve sıfır-hata verimlilik yazılımları,

Hızlı ve kolay uygulanabilir ERP yazılımları,

Üretimde ileri otomasyon, robotik uygulamalar,

Proses optimizasyonu,

Dijitalleşme,

3D modelleme yazılımları,

Yapay zekâ uygulamaları,

Yeni polimerler, biyo polimerler,

Yüksek performanslı lifler ve tekstiller,

Yeni elyaf teknolojileri,

Nano lifler, tekstilde nano malzemelerin kullanımı

Kompozitler,i preformlar ve preregler,

Teknik tekstiiler,

Koruyucu tekstiller,

Fonksiyonel tekstiller,

Giyilebilir teknolojiler, akıllı tekstiller

Negatif iyon uygulamaları

Fotovoltaik tekstiller,

Plasma teknolojileri,

Akustik özellikli (ses izolasyonu) kumaşlar, tekstiller,

Kasları taklit edecek tekstiller (enhanced textile),

Doğal malzemeler,

İplik, boya ve kimyasallarda yeni ve milli hammadeler,

Yenilikçi iplik çekim makineleri,

Yenilikçi reçeteler, reçetelerde standardizasyon yaklaşımları, melanjlar,

Spinning’de yeni yaklaşımlar,

Fosfatsız çevreci yaklaşımlar

Biyobozunur malzemeler

Tekstilde yenilenebilir enerji uygulamaları, akıllı enerji yönetimi, enerjide tasarruf,

Karbon ayak izine dair yenilikçi uygulamalar, yazılımlar

Atık su uygulamaları, yeni arıtma yöntemleri, arıtmada küçük ve kompakt sistemler,

Antialerjik, Antibakteriyel, antimikrobiyel, antiviral malzemeler, sterilizasyon yöntemleri,

Kimyasal malzemelerde izlenebilirlik uygulamaları, yazılımları,

Susuz boyama yöntemleri,

Yenilikçi üretim teknolojileri (apre, boyahane ve diğer)

Ozon kullanımını artıran yeni prosesler,

Koku giderici, kozmetikli malzemeler, kir tutmazlık,

Kenevirde işlenebilirlik ve yeni üretim yöntemleri,

Geri dönüşümlü ve /veya organik tekstiller, doğal lifler.