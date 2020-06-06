Girişim yatırımcılarından Actus ve Tarvenn güç birliği yaparak erken aşama girişim sermayesi fonu TechOne'ı kurduklarını duyurdular.
Yapılan açıklamaya göre, TechOne fonu ile yapay zeka, robotik, medikal teknolojiler, ilerı malzeme ve nesnelerin interneti alanları öncelikli olmak üzere sektör ayrımı olmadan erken aşama 50'den fazla teknoloji girişimine yatırım yapılacak.
Yönettiği portföy büyüklüğü 1.2 milyar TL'yi aşan ve bir Global Yatırım Holding iştiraki olan Actus Portföy, kurumsal girişim sermayesi fonu olan Logo Ventures'ın da kurucusu olarak tanınıyor.,
İstanbul merkezli uluslararası bir yatırım ve danışmanlık firması olan Tarvenn Ventures ise erken aşamadaki yenilikçi girişimlere yatırım yapmasına ek olarak, kurumsal yatırımcılara ve sermaye fonlarına stratejik danışmanlık hizmetleri sunuyor. Yaptığı yatırımlar ile sağlık, enerji, oyun, gıda, tarım, e-ticaret ve hizmet sektörlerinde girişim portföyüne sahip olan Tarvenn Ventures, akıllı para modeli ile sermayenin yanında bilgi, tecrübe ve bağlantıları da girişimcilere sunuyor.
'SERMAYENİN YANINDA TECRÜBE DE GEREKLİ'
Actus Portföy Yatırım Direktörü ve TechOne Yönetici Ortağı Yiğit Arslan, TechOne fonu ile ülkemizden çıkan erken aşamadaki global odaklı teknoloji girişimlerini destekleyeceklerini belirterek, "Özellikle erken aşamalardaki girişimler yeterli desteği bulamadığı için global başarı elde etmekte zorlanıyor. Ülkemizin ihtiyacı olan sürdürülebilir yüksek büyümenin sağlıklı bir girişimcilik ekosistemi sayesinde mümkün olacağını düşünüyoruz" dedi.
Türkiye'den çıkan global başarı hikayelerinin önümüzdeki yıllarda hızla artacağına inandığını belirten Tarvenn Ventures CEO'su ve TechOne Yönetici Ortağı Mustafa Kopuk da, "Yatırımcısı ve operasyonel ortağı olduğumuz TechOne ile girişim ekosistemine 200 milyon TL'nin üzerinde katkı sağlayacağız. Özellikle erken aşamadaki girişimlerin büyümek için sermayenin yanında bilgi ve tecrübeye ihtiyaç duyduğunu biliyoruz" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!