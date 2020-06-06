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Girişim yatırımcılarından Actus ve Tarvenn güç birliği yaparak erken aşama girişim sermayesi fonu TechOne'ı kurduklarını duyurdular.

Yapılan açıklamaya göre, TechOne fonu ile yapay zeka, robotik, medikal teknolojiler, ilerı malzeme ve nesnelerin interneti alanları öncelikli olmak üzere sektör ayrımı olmadan erken aşama 50'den fazla teknoloji girişimine yatırım yapılacak.

Yönettiği portföy büyüklüğü 1.2 milyar TL'yi aşan ve bir Global Yatırım Holding iştiraki olan Actus Portföy, kurumsal girişim sermayesi fonu olan Logo Ventures'ın da kurucusu olarak tanınıyor.,

İstanbul merkezli uluslararası bir yatırım ve danışmanlık firması olan Tarvenn Ventures ise erken aşamadaki yenilikçi girişimlere yatırım yapmasına ek olarak, kurumsal yatırımcılara ve sermaye fonlarına stratejik danışmanlık hizmetleri sunuyor. Yaptığı yatırımlar ile sağlık, enerji, oyun, gıda, tarım, e-ticaret ve hizmet sektörlerinde girişim portföyüne sahip olan Tarvenn Ventures, akıllı para modeli ile sermayenin yanında bilgi, tecrübe ve bağlantıları da girişimcilere sunuyor.

'SERMAYENİN YANINDA TECRÜBE DE GEREKLİ'

Actus Portföy Yatırım Direktörü ve TechOne Yönetici Ortağı Yiğit Arslan, TechOne fonu ile ülkemizden çıkan erken aşamadaki global odaklı teknoloji girişimlerini destekleyeceklerini belirterek, "Özellikle erken aşamalardaki girişimler yeterli desteği bulamadığı için global başarı elde etmekte zorlanıyor. Ülkemizin ihtiyacı olan sürdürülebilir yüksek büyümenin sağlıklı bir girişimcilik ekosistemi sayesinde mümkün olacağını düşünüyoruz" dedi.

Türkiye'den çıkan global başarı hikayelerinin önümüzdeki yıllarda hızla artacağına inandığını belirten Tarvenn Ventures CEO'su ve TechOne Yönetici Ortağı Mustafa Kopuk da, "Yatırımcısı ve operasyonel ortağı olduğumuz TechOne ile girişim ekosistemine 200 milyon TL'nin üzerinde katkı sağlayacağız. Özellikle erken aşamadaki girişimlerin büyümek için sermayenin yanında bilgi ve tecrübeye ihtiyaç duyduğunu biliyoruz" diye konuştu.