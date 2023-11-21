Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Edebiyat Tecahülüarif Ne Demek? Söz Sanatı Tecahül-i Arif Nedir ve Örnekleri Neler?

        Tecahülüarif ne demek? Söz sanatı tecahül-i arif nedir ve örnekleri neler?

        Bir duygun, düşünce, fikir ya da hayalin belirli estetik kurallar çerçevesinde kaleme alındığı bir sanat türü olan edebiyatta, edebiyatçı dile getirdiği düşünceyi güçlü kılmak adına bazı yöntemlere başvurabilmektedir. Verilmek istenen düşünceyi pekiştirmek, okuyucunun ilgisini tümüyle metin üzerine çekmek ya da kelimelerin düz anlamlarının dışında bir anlamda kullanmak gibi amaçlar ile yapılan bu yöntemlere ise edebiyatta söz sanatları adı verilmektedir. Peki, bugünkü yazımızın konusu olan tecahülüarif nedir? Tecahülüarif örnekleri nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 16:49 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tecahülüarif ne demek?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk edebiyatında kullanılan söz sanatları mecaza dayalı, anlama dayalı, söze dayalı ve düşünceye dayalı söz sanatları olmak üzere 4 temel başlık altında toplanmıştır. Peki, anlama dayalı söz sanatlarından bir tanesi olan tecahülüarif ne demek? İşte, tecahülüarif söz sanatı ile alakalı tüm bilinmesi gerekenler...

        Tecahülüarif Nedir?

        Birbirleri ile alakalı kelimelerin gerçek anlamlarıyla kullanıldığı bir söz sanatı olması nedeniyle, anlama dayalı söz sanatları ailesi içinde yer alan tecahülüarif sanatı; yazarın herkes tarafından bilinen bir olgu ya da olayı bilmezlikten gelmesidir. Kelime anlamı olarak da bilmezlikten gelme manasına gelen bu söz sanatında yazar, eserine bir espri ya da şaka katmak gayesiyle bu yola başvurmaktadır.

        REKLAM

        Tecahülüarif sanatı çoğu zaman bir eserde tek başına kullanılmaz. Bu söz sanatının tek başına kullanılması eserin estetik değerine zarar vereceği için tecahülüarif sanatı benzetme ya da mübalağa gibi sanatlar ile birlikte kullanılmaktadır.

        Tecahülüarif sanatının en fazla birlikte kullanıldığı diğer söz sanatı ise istifham sanatıdır. Bilindiği üzere, cevap alma amacı olmayan ve sadece anlatımı güçlendirmek için soru sormaya dayanan istifham sanatı; tecahülüarif ile birlikte kullanılır ve yazar sanki cevabını bilmiyormuşçasına sorular sorar.

        Bir edebi eserde tecahülüarif sanatına başvurulmasının ise 4 ana nedeni bulunmaktadır. Bu söz sanatına başvuran yazar; okuyucuyu neşelendirme, ciddi bir konu hakkında uyarıda bulunma, kendi hayret ya da şaşkınlığını okuyucuya aktarma veya da bir durumu övme gibi sebeplerle tecahülüarif söz sanatını kullanılır.

        Tecahülüarif Örnekleri

        Bir önceki ara başlığımızda tüm detayları ile tanımını yaptığımız tecahülüarif sanatının örneklerini yazımızın devamında bulabilirsiniz.

        Örnek 1:

        REKLAM

        Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız;

        Hatırası bile yabancı gelir.

        Hayata beraber başladığımız,

        Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir;

        Gittikçe artıyor yalnızlığımız.

        Gökyüzünün başka rengi de varmış!

        Geç fark ettim taşın sert olduğunu.

        Su insanı boğar, ateş yakarmış!

        Her doğan günün bir dert olduğunu,

        İnsan bu yaşa gelince anlarmış.

        • Cahit Sıtkı Tarancı’nın Otuz Beş Yaş adlı şiirinden alınan bu pasajda, altı çizili cümlelerde tecahülüarif sanatından yararlanılmıştır. Şair buralarda gökyüzünün renklerini, suyun inşanı boğacağını, ateşin yakacağını ve taşların çok sert olduğunu bilmesine rağmen bilmezlikten gelerek anlamı güçlendirmiştir.

        Örnek 2:

        Bu eller miydi masallar arasından

        REKLAM

        Rüyalara uzattığım bu eller miydi?

        Arzu dolu, yaşamak dolu,

        Bu eller miydi resimleri tutarken uyuyan.

        Bilyaların aydınlık dünyacıkları

        Bu eller miydi hayatı o dünyaların.

        Altın bir oyun gibi eserdi

        Altın tüylerinden mevsimin rüzgârı.

        Topraktan evler yapan bu eller miydi

        Ki şimdi değmekte toprak olan evlere.

        El işi vazifelerin önünde

        Tırnaklarını yiyerek düşünmek ne iyiydi.

        Kaybolmuş o çizgilerden

        Falcının saadet dedikleri.

        O köylü çakısının kestiği yer

        Söğüt dallarından düdük yaparken...

        Bu eller miydi kesen mavi serçeyi

        Birkaç damla kan ki zafer ve kahramanlık.

        Yorganın altına saklanarak

        Bu eller miydi sevmeyen geceyi.

        • Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya ait olan Bu Eller Miydi şiirinde, altı çizili soru aracılığıyla tecahülüarif söz sanatına başvurulmuş ve şair bildiği bir durumu bilmezlikten gelmiştir.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şoke eden görüntü! Boşanma davasına bu şekilde getirildi
        Şoke eden görüntü! Boşanma davasına bu şekilde getirildi
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Marmara Denizi'nde flaş tespit!
        Marmara Denizi'nde flaş tespit!
        Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu!
        Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu!
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        Halı sahadaki sinsi plan iddiasında eski kocaya gözaltı!
        Halı sahadaki sinsi plan iddiasında eski kocaya gözaltı!
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Angelino çıkmazı!
        Angelino çıkmazı!
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi!
        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Habertürk Anasayfa