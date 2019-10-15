15 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tebessüm Kahvesi nerede? sorusu down sendromlu 10 gence destek olmak hem de huzurlu bir ortamı paylaşmak isteyenler tarafından araştırılıyor. 21 Mart 2016 tarihinde açılan Tebessüm Kahvesi'nde 10 down sendromlu personel garsonluk yapıyor. İşte Tebessüm Kahvesi'ne dair detaylar...
TEBESSÜM KAHVESİN NEREDE?
Tebessüm Kahvesi Üsküdar Belediyesi'nin bir ssoyal sorumluluk projesi olarak faaliyet gösteriyor. Üsküdar Burhan Felek köşkünün bahçesinde hizmet verene Tebessüm Kahvesini her gün 08.30 - 20.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz...
TEBESSÜM KAHVESİ NASIL ÇALIŞIYOR?
ebessüm Kahvesi’nde, yaşları 18-35 arasında değişen 10 Down sendromlu, ortaya koydukları “güler yüzlü” hizmet anlayışıyla engellerin aşılabileceğini gösteriyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre geçen yıl 2.5 aylık hijyen, servis ve davranış biçimleri eğitimlerinin sonunda aldıkları sertifikayla meslek hayatına atılan dezavantajlı gençler, aldıkları siparişleri kendilerine özgü sevecen ve sempatik tavırlarıyla müşterilere servis ediyor.
Gün içinde 08.00- 20.00 saatleri arasında 5’erli gruplar halinde 6’şar saat olmak üzere iki vardiya çalışan ekip, çay-kahve veya meşrubat içmek ya da bir şeyler yemek için işletmeye gelen müşterilerin de ilgi odağı olmuş durumda. Proje sorumlusu Şermin Çoban’ın öncülüğünde hizmet veren Down sendromlu personeller, barmenlik ve garsonluk vazifelerini ustaca yerine getiriyor.
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