TEB ihtiyaç kredisi faiz oranı ne kadar? TEB konut kredisi faiz oranı kaç? soruları, kredi almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ziraat bankasının başlattığı faiz indirimi kampanyasına diğer devlet bankaları da dahil olmuştu. Devlet bankaları vatandaşlara yüzde 0,99 faiz oranı ve 180 ay vade imkanı sunarken, özel bankalar da teker teker faiz indirimine gidiyor. 2019 TEB faiz oranları haberimizde.

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI 2019

TEB ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,29. Yani 5 bin lira ihtiyaç kredisini TEB'den almak isteyen biri 12 ay vade ile aylık 459 lira taksit ödeyecek.

TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

TEB konut kredisi faiz oranı yüzde 1.2. Yani 100 bin lira konut kredisini TEB'den almak isteyen biri 60 ay vade ile ayda 2 bin 247 lira taksit ödeyecek.

TEB TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI

TEB taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1.45. Yani 20 bin lira taşıt kredisini TEB'den almak isteyen biri 12 ay vade ile ayda bin 861 lira taksit ödeyecek.

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