TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası tekler finalinde Anastasia Potapova, Veronika Kudermetova'yı yenerek şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun tekler final maçında Potapova, Kudermetova'yu 6-3, 6-1'lik setler sonrasında maçı 2-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyon olan Potapova'ya, kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

Kudermetova ise ikincilik kupasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan aldı.