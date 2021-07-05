Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 12 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 69 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdi.

İhaleye 149 milyar 780 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.