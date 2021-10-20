Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 46 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira verdi.

İhaleye 104 milyar 55 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 18 olurken, bileşik faiz ise yüzde 19,68 seviyesinde gerçekleşti.