Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 29 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 45 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi.

İhaleye 92 milyar 40 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,8 seviyesinde gerçekleşti.