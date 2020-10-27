TCMB repo ihalesinde fonlama faizi yükseldi

DHA

Merkez Bankası'nın (TCMB) geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, Pazartesi günü yükseldiği yüzde 14.75 düzeyinde gerçekleşti. TCMB'nin 5.0 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 24 Kasım vadeli repo ihalesine 23.7 milyar lira teklif geldi.



İhalede en düşük ve ortalama basit getiriler yüzde 14.75, en yüksek basit getiri yüzde 14.76 oldu.



TCMB, Pazartesi günü geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, yüzde 14.75'e yükseldi. TCMB'nin 5.0 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 23 Kasım vadeli repo ihalesine 27.45 milyar lira teklif geldi.



Ortalama fonlama maliyeti Pazartesi günü itibarıyla 4.0 baz puan daha yükselerek yüzde 12.92'ye çıktı. Fonlama maliyeti Temmuz ortasında yüzde 7.4'ün altındaydı.



Merkez Bankası (TCMB),geçen Perşembe günü, politika faizini yüzde 10.25'te sabit tuttuğunu açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Kurul, para politikası operasyonel çerçevesinde değişikliğe giderek Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar vermiştir" denildi.