Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 61 milyar 999 milyon 999 bin 982 lira verdi.

İhaleye 140 milyar 110 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.