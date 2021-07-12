Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 19 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 53 milyar 999 milyon 999 bin 978 lira verdi.

İhaleye 129 milyar 540 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.