Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Ocak 2021 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 68 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.

İhaleye 142 milyar 245 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.