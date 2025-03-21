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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB'den 'likidite senedi' kararı - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB'den likidite senedi ihracı

        TCMB, vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edileceğini açıkladı. Merkez Bankası döviz alımları nedeniyle piyasada kalan fazla TL likiditenin çekilmesini amaçlayan bu uygulamaya daha önce Temmuz 2007'de başvurmuştu. Likidite senetleri ihalelerine Merkez Bankası ile Açık Piyasa İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi imzalamış olan bankalar ve aracı kurumlar katılabiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 16:10 Güncelleme: 21.03.2025 - 17:21
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        TCMB'den likidite senedi ihracı
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        TCMB'nin yaptığı açıklama şöyle:

        "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla sterilizasyon araçlarını etkili şekilde kullanmaya devam etmektedir.

        Bu çerçevede, vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesine karar verilmiştir.

        24 Mart 2025 Pazartesi gününden başlayarak yapılacak ihalelere ilişkin bilgiler veri sağlayıcılar aracılığıyla duyurulacaktır."

        52. MADDEYE DAYANIYOR

        Söz konusu adım Merkez Bankası Kanunu'nun 52. Maddesi kapsamında atıldı. 52 Madde'de şu ifadeler yer alıyor:

        "Banka, para politikasının hedefleri çerçevesinde, para arzının ve ekonominin likiditesinin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla, Türk lirası karşılığında menkul kıymet kesin alım satımı, geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alım işlemleri, menkul kıymetlerin ödünç alınıp verilmesi, Türk lirası depo alınması ve verilmesi gibi açık piyasa işlemlerini yapabilir ve bu işlemlere aracılık edebilir. Bankaca başvurulacak açık piyasa işlemleri ile bu işlemlerle ilgili usul ve esaslar, açık piyasa işlemlerine konu olacak yüksek likiditeye sahip ve az riskli araçlar Bankaca belirlenir. Banka, açık piyasa işlemleri çerçevesinde kendi nam ve hesabına vadesi doksanbir günü aşmayan, ikincil piyasada alınıp satılabilen likidite senetleri ihraç edebilir. Ancak, likidite senetlerinin devamlı bir alternatif yatırım aracı olma niteliği kazanmasının engellenmesi, ihraçlarının sadece açık piyasa işlemlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla sınırlı tutulması hususları göz önünde bulundurulur. Bankanın geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alım işlemleri ile Türk lirası depo işlemlerinin anlaşma süresi doksan bir günü aşamaz, sürenin başlangıcı işlemlerin valör tarihidir. Banka, bu madde kapsamına giren işlemlerle ilgili kurum ve kuruluşları; bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre belirlenen aracı kurumlar arasından işlemin özelliğini göz önünde bulundurarak tespit etmeye yetkilidir. Açık piyasa işlemleri, yalnızca para politikası amaçları için yürütülür ve Hazineye, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlara kredi amacıyla yapılamaz."

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        YAKLAŞIK 18 YIL SONRA BİR İLK

        Merkez Bankası likidite senedi uygulamasını daha önce Temmuz 2007'de gerçekleştirdi. Likidite senedi Merkez Bankası'nın bir süredir yaptığı döviz alımları nedeniyle piyasada kalan fazla TL likiditenin çekilmesini amaçlıyor.

        Likidite senetleri ihalelerine Merkez Bankası ile Açık Piyasa İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi imzalamış olan bankalar ve aracı kurumlar katılabiliyor

        DÜN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), dün de takvimde yer almayan olağanüstü bir toplantıyla faiz kararı almıştı. Buna göre PPK, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 44'ten 46’ya yükseltti. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını ise yüzde 42,5’te sabit bıraktı.

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