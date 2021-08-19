TCMB'den borç istatistiklerine revizyon

TCMB, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayımladığı Kısa Vadeli Dış Borç, Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık Ve Yükümlülükleri İle Haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerinde bazı revizyonlar yaptığını duyurdu.
Revizyonlarla ticari krediler verilerinde tespit edilen yanlılıklar veri kalitesinin artırılması yoluyla düzeltildiği, menkul kıymet istatistiklerinde uluslararası standartlara uyum artırıldığı ve yurt dışı yerleşiklerin mevduatlarında kısa-uzun vade ayrımı istatistiklere yansıtıldığı belirtildi.
Doğrudan raporlama yöntemi ile elde edilen ticari kredi borç ve alacak verileri öncelikle tam kapsayıcılık sağlayacak şekilde tümevarım yöntemiyle genişletilirken, daha sonra da girdi oluşturdukları istatistiklere geriye dönük olarak yansıtılabilmeleri için geçmiş zaman serileri üretildi.
Buna göre; 2021 Mayıs ayı itibarıyla ihracat alacakları 13,1 milyar ABD doları artarak 24,5 milyar ABD dolarından 37,6 milyar ABD dolarına, İthalat borçları ise 25,1 milyar ABD doları azalarak 56,5 milyar ABD dolarından 31,4 milyar ABD dolarına gerilemiştir.
Üç başlık altında gerçekleştirilen revizyonlar sonrası Mayıs 2021 itibarıyla;
• Kısa Vadeli Dış Borç 25,7 milyar ABD doları azalarak 144,9 milyar ABD dolarından 119,2 milyar ABD dolarına,
• UYP net pozisyon açığı 33,6 milyar ABD doları azalarak 327,8 milyar ABD dolarından 294,2 milyar ABD dolarına,
• Firmaların Net Döviz Pozisyon Açığı ise 37,0 milyar ABD doları azalarak 168,6 milyar ABD dolarından 131,6 milyar ABD dolarına geriledi.
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