TCMB Başkanı Karahan, TBB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi

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Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada TCMB Başkanı Fatih Karahan ile TBB Yönetim Kurulu'nun bir araya geldiği belitilirken şu ifadelere yer verildi:

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, TCMB ile iletişimin çok iyi bir düzeyde olduğunu belirterek bugünkü faydalı ve yapıcı görüşmeden duyulan memnuniyeti dile getirmiştir. Başkan Çakar, Sayın Başkandan para politikası uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerini dinlediklerini ve kendisine ve ekibine sektörel gelişmelere dair güncel bilgi sunduklarını ifade etmiştir. Başkan Çakar, toplumsal refah artışı ile kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için kritik önemde olan enflasyonla mücadeleye olan desteklerini vurgulamış ve Türkiye ekonomisinin geleceğine ilişkin beklentilerinin olumlu yönde seyrettiğini belirtmiştir.

DEZENFLASYON TESİS EDİLECEK Başkan Karahan, 2024 yılının ikinci yarsında dezenflasyonun tesis edileceğini vurgulamıştır. Piyasa mekanizmasının işlevselliği ve makro finansal istikrara yönelik uygulamaların teknik ayrıntılarına değinen Başkan Karahan, 'Dezenflasyona yönelik adımlarımızın finansal koşullara, talebe ve fiyatlama davranışlarına yansıyacağını öngörüyoruz. Aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz. Para politikasındaki kararlı duruşumuz, hedeflediğimiz dezenflasyon patikasına başarıyla ulaşmamızı sağlayacaktır' değerlendirmelerinde bulunmuştur."

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