TCMB Başkanı Karahan'dan Nobel Ödülü kazanan Daron Acemoğlu'na tebrik
TCMB Başkanı Fatih Karahan, Simon Johnson ve James Robinson ile birlikte Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nu tebrik etti.
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı.
Açıklamada, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı Türk Prof. Dr. Daron Acemoğlu, İngiliz Prof. Dr. Simon Johnson ve İngiliz Prof. Dr. James Robinson'un kazandığı bildirildi.
Acemoğlu'nun ödülü kazandığının açıklanmasının ardından TCMB Başkanı Fatih Karahan da tebrik mesajı paylaştı.
Karahan, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Kurumların oluşumu ve ekonomideki rollerine yönelik çalışmalarıyla yeni bir literatür oluşturan, 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi olarak bizleri gururlandıran Daron Acemoğlu'nu canıgönülden tebrik ediyorum."