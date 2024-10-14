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The Economist dergisi Türkiye'deki enflasyonla mücadeleye ilişkin bir makale yayımladı. Makalede Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmek için politika faizini 41.5 puan artırdığı hatırlatılarak "Faiz artırımları; Türkiye'de daha önceki sorumsuz indirimlerin sonucu oluşan enflasyon sarmalını çözmeye başladı. Tüketici fiyatlarındaki yıllık artış hazirandaki yüzde 71.6'lık seviyesinden eylülde yüzde 49.4'a düştü. Son 3 yıldır ilk kez yüzde 50'lik politika faizi enflasyonun üzerinde kaldı" değerlendirmesi yer aldı.

Bu durumun Türkiye'nin sıkılaşma döngüsünün sonuna geldiği spekülasyonunu körüklediği belirtilen yazıda eylül ayındaki aylık yüzde 3'lük enflasyonun ise rahatlamak için daha erken olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi. Bu spekülasyonlarla ilgili görüşüne başvurulan TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay "Aylık enflasyonun temel eğilimi sürdürülebilir bir şekilde düşene kadar sıkı duracağız. Başka yolu yok" ifadelerini kullandı.

"TL'DE DEĞER KAYBI YUKARI YÖNLÜ BASKI YARATIR" The Economist bunun yanında güçlü TL'nin ihracatçılar tarafından hoş karşılanmadığını belirtti. TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'ın ise TL'deki değer kaybının fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacağını söylediğini bildirdi. Akçay, "Rekabet avantajı elde etmek için zayıf TL çıkmaz bir yol. Enflasyonu kontrol altına almak için para politikasını sıkı tutuyoruz, bu da TL'de reel olarak daha fazla değerlenmeye yol açabilir" şeklinde konuştu. Akçay TL'deki reel değerlenmenin hedefleri değil uyguladıkları politikanın bir sonucu olduğunu da kaydetti.