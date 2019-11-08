08 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Huawei, Xiaomi, Oppo derken, Türkiye akıllı telefon pazarına bir Çinli marka daha adım attı. Çin merkezli ekran teknolojileri şirketi TCL Communication, kendi adını taşıyan ilk akıllı telefonu TCL Plex’i Türkiye’de satışa sundu.
TCL Plex’in tanıtıldığı toplanıdda konuşan TCL Türkiye Ülke Müdürü Tamer İşisağlam, 1981 yılında kurulan Çinli TCL’nin ekran panellerinin yanısıra TV, beyaz eşya ve akıllı telefon da ürettiğini, şirketin 2018 yılında 17 milyar dolar ciro ve 600 milyon dolar net kâr elde ettiğini söyledi.
Dünya genelinde akıllı telefon satışlarında 10. sırada olduklarını ve şirket olarak bünyelerinde TCL, Alcatel ve Blackberry markalarını barındırdıklarını aktaran İşisağlam, “Son 5 yılda ekran teknolojilerine 26 milyar dolar yatırım yaptık. 5.7 inçten 75 inçe kadar panel üretebilen tek Çinli firmayız” dedi.
Özel ekran motoru ve SDR'den HDR'ye gerçek zamanlı video dönüştürme özelliği bulunan TCL Plex, yüzde 90 ekran-cihaz boyutu oranına sahip 6.53 inçlik Full HD ekranla geliyor. Qualcomm Snapdragon 675 işlemci kullanılan telefon, üçlü kamerayla (48 MP + 16 MP + 2 MP) donatılmış. Cihazın ön yüzünde ise 24 MP’lik selfie kamerası bulunuyor.
Android 10’a yükseltilebilir Android Pie işletim sistemi yüklü olarak sunulan TCL Plex’in 48MP ultra yüksek çözünürlüklü Sony sensörlü yapay zekâ kamerası 4K kayıt özelliğine de sahip. Cihazın saniyede 960 kareyle HD süper ağır çekim özelliği, her saniyeyi 32 kat daha yavaşlatmayı mümkün kılıyor.
FİYATI 3499 TL OLARAK AÇIKLANDI
3820 mAh’lik batarya bulunan ve Qualcomm'un hızlı şarj özelliğini destekleyen telefon 32 dakikada yüzde 50 oranında şarj edilebiliyor.
Aynı anda dört adede kadar bluetooth hoparlöre/kulaklığa bağlanabilen TCL Plex’in parlak opal beyaz ve obsidyen siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Tanıtımda verilen bilgiye göre TCL Plex’in Türkiye için önerilen perakende satış fiyatı ise 3499 TL oldu.
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