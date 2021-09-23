TCDD'den Çorlu açıklaması: 30 kişiye tazminat ödendi

AA

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2018'de Çorlu Tren İstasyonu yakınlarında meydana gelen kazada vefat edenlerin yakınları ve yaralananlarca Kurum aleyhine adli ve idari yargıda davalar açıldığı anımsatıldı.

AA'da yer alan habere göre, buna karşın tazminat davalarının açıldığı mahkemelerin büyük bölümünde görevsizlik kararı verilince yargılamanın hangi mahkeme huzurunda yapılacağı konusunun cevapsız kaldığı, davaların uzama eylemine girdiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Bu nedenle oluşan mağduriyetin giderilmesi amacıyla, TCDD Yönetim Kurulu tarafından Yargıtay uygulamaları esasları göz önünde bulundurularak, bu konuda ihtisas sahibi bilirkişiden rapor alınmak suretiyle mağdur ve mağdur yakınlarına sulhen tazminat ödenmesi kararı alınmıştır. Yapılan ödemeler, mağdurların gelirleri, yaşı ve maluliyet oranları esas alınarak alanında ihtisaslaşmış bilirkişilere Genel Müdürlüğümüz tarafından hesaplattırılmıştır. Bugüne kadar vefat eden 14 vatandaşımızın yakınları ile yaralanan 30 vatandaşımıza toplam 21 milyon 370 bin 326,72 lira ödeme yapılarak dava süreci sulh ile sonuçlandırılmıştır. Sulh ile sonuçlanmayan 15 dava ve sulh süreci devam eden 34 dava ise derdesttir."

Konuya ilişkin olarak basında yer alan haberlere de değinilen açıklamada, "mağdurlara özel bir ödeme söz konusu olmadığı, mağdur vekilinin tazminat miktarlarının hesaplanması veya ödenmesi üzerinde bir etkisinin bulunmadığı" belirtildi.

Söz konusu ödemelerin "mahkemeler tarafından benimsenen yöntem esas alınarak, uzun yargılamaların önüne geçilmesi ve mağduriyetin giderilmesi amacıyla yapıldığına" işaret edilen açıklamada, kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.