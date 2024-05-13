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        Haberler Gündem Politika TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

        TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

        DEM Parti, CHP ve MHP milletvekillerine ait 6 dokunulmazlık dosyası, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 17:29 Güncelleme: 13.05.2024 - 17:29
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        Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
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        Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona sevk edildi.

        Karma Komisyona DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez'in iki dosyası sevk edilirken diğer dosyalar şu milletvekillerine ait:

        "CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç."

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        #TBMM
        #dokunulmazlık dosyaları
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