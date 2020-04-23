TBMM'nin açılışının 100. yılı onuruna "çevrimiçi konferans" düzenlendi

23 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TNKÜ Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezince (BALKAM) düzenlenen, "Türk Siyasi Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışına Giden Süreç ve Meclisin Açılışı" konferansını, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin yönetti.
Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen konferansta, BALKAM Müdürü Doç. Dr. Sezai Öztaş sunum yaptı. Rektör Şahin, konferansta yaptığı konuşmada, TBMM'nin hem Milli Mücadele'yi yönetmesi hem de modern Türkiye Cumhuriyeti devletini kurarak milletin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması noktasında yüce milletin kalbinin attığı yer olduğunu söyledi. TBMM'nin 100. yılını kutlayan Şahin, şunları kaydetti:
"Gazi Meclisimiz nezdinde TBMM Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve tüm milletvekillerimize şükranlarımızı arz ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli egemenlik uğrunda hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum."
Doç. Dr. Sezai Öztaş da Türk siyasi tarihinde TBMM'nin açılışına giden zorlu süreci anlattı.
Konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri ve akademisyenler de katıldı.
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