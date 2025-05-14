TBMM Kartalkaya yangını ile ilgili Bolu Valisi Aydın'ı dinledi

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı.

Vali Aydın, yaptığı sunumda, Grand Kartal Otel'in 1971'den 2025'e kadarki ruhsat ve belge sürecini anlattı.

Şirketin, otelin doğu kısmındaki kafe-restoranın açılması için Aralık 2024'te Bolu Belediyesi'ne başvuru yaptığını, yapılan incelemede 8 ana eksikliğin tespit edildiğini aktaran Aydın, 24 Aralık'ta şirketin talebini geri çekerek, 70 metrekare için talepte bulunduğunu anlattı.

Söz konusu alanla ilgili Bolu Belediyesi'nden alınan İtfaiye Yangın Uygunluk Raporu ile 13 Ocak'ta İl Özel İdaresi'ne İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için başvuru yapıldığını ifade eden Aydın, başvuru incelemesi sonrası ruhsatın düzenlenmediğini dile getirdi.

Bolu Belediyesi'nin komisyondaki sunumunda gösterdiği fotoğrafın yanan otele ait olmadığı söyleyen Aydın, Belediye'nin sunumunda gösterdiği fotoğrafın Kartal 2 Otel'e ait olduğunu bildirdi.

Milletvekillerinin, yangında oğlunu ve kızını kaybeden Duygu Can'ın, "Komisyon'da biri yanıma yaklaştı, 'Vali Bey üzülüyor burada ağlama' dedi" sözlerini anımsatması üzerine Aydın, haberleri görünce Can'ı hemen telefonla aradığını söyledi.

Aydın, "Hocama da söyledim. 'Hocam.' dedim. 'Bakın, ora çok kalabalıktı. İçeride 300-500 insan vardı. Benimkilerden öyle bir şey olmadı. Ben başkalarının da sizi böyle kıracak tarzda böyle bir ifade kullandığını düşünmüyorum.' dedim. 'Olayın heyecanı, olayın vahameti, iki evladını arayan bir anneye, hiçbir kimsenin Vali orada ağlıyor diyeceğini ben düşünmüyorum hocam.' dedim. 'Ama ben sizi bir baba olarak aradım, vali olarak aramıyorum. Benim de iki evladım var. Acınızı paylaşıyorum, yasınızı paylaşıyorum.' dedim. Helalleştik telefonda." ifadelerini kullandı.

"İlgili kişinin bir kastı yoktu"

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Olay yerinde görüntülenen ve üzerinde "kızarmış piliç" görüntüleri olan kamyona ilişkin ise Aydın, ilgili firmayı arayarak kamyonu kimin istediğini sorduğunu ve kendisine iletilen telefon numarasını arayarak kamyonu talep eden kişinin Belediye Afet İşleri Müdürü olduğunu öğrendiğini kaydetti.

"Bence adam görevini yaptı." diyen Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü morg kapasiteleri belliydi hem Eğitim Araştırma Hastanesinde hem Devlet Hastanesinde. 'Efendim kayıpların çok olacağını öngörerek bizim destek çalışma arkadaşlarımızdan olduğu için o firma, o firmayı aradık.' Bu arada orası sadece kimlik tespiti için kullanıldı. Yani vefatları, vatandaşlarımızı taşımak için kullanılmadı. Zaten hava soğuktu. Sadece Cumhuriyet Savcımız o turun içerisinde kimlik tespiti yaptı, parmak izinden. Kimlik tespiti olanları da ailelere teslim ettik. Dolayısıyla ilgili kişinin bir kastı yoktu, bana sorarsanız. İlgili kişi yardımcı olmak maksadıyla bu işi yapmış idi ama tabii o da muhtemelen bunun o şekilde geleceğini öngöremedi. Ya da gelirken onu görüp belki bir üstünü kapatıp daha farklı bir tedbir alınabilir miydi? Onu artık o günün heyecanına bağlıyorum."