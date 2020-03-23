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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında tabildot lokantaları kapatıldı. Meclis personeli için ise kumanya dağıtımı yapılacağı duyuruldu.

Konuya ilişkin Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere verildi:

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yayılmaya başlaması üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan tedbirler kapsamında risk ve tehditlerin en aza indirilmesi maksadıyla personelimizin yararlandığı tabildot lokantalarımız kapatılmış olup personelimiz için katlarda 24.03.2020 tarihi itibariyle kumanya dağıtımının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

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