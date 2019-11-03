03 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TBMM, 6 Kasım Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerine 'Bütçe Kanunu Teklifi ve Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile 'Sayıştay Raporları' üzerindeki görüşmelerle başlayacak. Komisyondaki bütçe görüşmeleri kasım ayı süresince devam edecek. 7 Kasım Perşembe günü TBMM bütçesi, 8 Kasım Cuma günü de Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.
Ayrıca Genel Kurulda, salı günü görüşmeleri yarım kalan 'Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifine devam edilecek. Teklifle; ruhsatsız ticari balık avcılığına ve balık avlarken ışık kullanmaya 50 bin TL para cezası geliyor. Akarsu yatağına ağ kurmak ve bakanlıktan izinsiz su ürünü tesisi kurmanın da cezaları, hatırı sayılır bir seviyeye gelecek. Amatör balıkçılar ise kuralları ihlal etmeleri durumunda 500 TL para cezasına çarptırılacak. Avcılığa ve izinsiz su ürünleri tesisi kurmaya getirilen cezalar ise 250 TL ile 100 bin TL arasında değişiyor.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Alt Komisyonu ise UNICEF yetkilileri, Çocuk Hakları Danışma Kurulu ve İl Çocuk Hakları Komite üyelerini dinleyecek.
SİLİVRİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARI İNCELEME RAPORU GÖRÜŞÜLECEK
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu 7 Kasım Perşembe günü toplanarak, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporunu ele alacak.
NÖBETÇİ BAKAN UYGULAMASI
Genel Kurulun çalıştığı, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Meclis'e gelen 'nöbetçi bakan' uygulaması devam ediyor. Salı günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çarşamba günü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Perşembe günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Turhan meclise gelecek. Nöbetçi bakanlar, Meclis'te kendileri için tahsis edilen odada milletvekillerini dinleyecek
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!