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TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalar.

Adan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye'nin belli yerlerinde mitinglerimizi yaptık. Bu süreçte deprem olayı ortaya çıkınca mitinglerimizi durdurduk. MHP uzun süredir milletimizle kucaklaşmaya başlatmış olan bir hareket. Anketler konusunda bir duyarlığı sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye'deki firmaların tamamı için söylüyorum; MHP'den özür dilemek, kendi faaliyetleriyle de yüzleşmek mecburiyetindedir. 2018 yılı itibariyle MHP ile ilgili tamamı yanılmıştır. Cumhur İttifakı'nı doğuran sebeplerin başında 15 Temmuz kalkışması vardır. O büyük kalkışmaya 'kontrollü darbe' diyenler var, değişik sulandıranlar var. Onu yapanları mağdur gösteren demokrasi anlayışını inşa etmeye çalıştılar. Buna müsaade etmek mümkün değildir.

"DEVLETİ YOK ETME KONUSUNDA BİR İRADE SÖZKONUSU"

15 Temmuz günü önemli bir yetkili beni aradı. Bir kalkışmanın olduğunu MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli Bey'in bir açıklama yapmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Sayın Bahçeli MHP Genel Merkezi'ndeydi. Beklentiyi söyleyince açıklamayı çoktan yaptığını ifade etmişlerdi. 15 Temmuz kalkışmasında bir Türk milliyetçisi olan Devlet Bey 'Ben devletin yanındayım' diyordu. O gün dik durmayanlar var, dik duranlar var. Daima devlete yönelmiş hareketlere karşı referansı Türk milliyetçiliği olan MHP her zaman kendisine düşen sorumluluğunu yerine getirmiştir. Bugün Türkiye'de devleti yok etme konusunda bir irade söz konusu.

"BUGÜN ABD TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YI SİLAHLANDIRIYOR"

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre devleti yönetecek olan devlet başkanını seçeceğiz. Bir de milletvekillerini seçeceğiz. Türkiye'de bir hastalık var. Türkiye'de şu anda tabloya sağlıklı baktığımızda yaşadığımız süreç var. 5 yıldır parlamentoyu yönetenlerden birisiyim. Orada şahitliklerim var. Türkiye'de PKK terör örgütü silahlanıyor. ABD silahlandırıyor. Türk askerine, devletine yönelik bir eylemle karşı karşısıyız. 3-5 yıl içerisinde kahpe tuzaklarla birilerini kaçırıp, rehin aldılar. Gara'da ellerini, yüzlerini bağlayarak kurşun sıkarak 13 vatandaşımızı şehit ettiler. Bu silahlı örgütün parlamentodaki temsilcisi HDP'dir. Eş Başkanı 'biz sırtımızı PYD'ye dayıyoruz' diyor. Milletimizin beraberliğine, kardeşliğine kurşun sıkan bir olayla karşı karşıyız. Bunların desteği ile devlet başkanı seçilmemelidir.

"İSTİKLAM MARŞINI SÖYLEMEYEN PARTİ CUMHURBAŞKANINI SEÇMEMELİ"

Uzun yıllar Adalet Komisyonu üyeliği yaptım. Orada HDP'liler de vardır. Belediye başkanı iş makinalarıyla hendek kazıyor. Devletin, İller Bankası'nın verdiği paraları PKK'lılara gönderiyor, bunlar tespitli. O silahların konulduğu yerlerde çok demokrasi ifadelerini dinledik. Nihai sonda Libya'ya giderken bize karşı çıktılar. Bizi vurmak isteyenlere Suriye'de tavır koyduğumuzda 'Burayı işgal ediyorsunuz' dediler. Eğer Afrin'e gitmeseydik bugün seçimleri yapamazdık biz. İstiklal Marşı'nı söylemeyen bir siyasi parti Cumhurbaşkanını seçmemeli. HDP kapatılmalıdır. Türk askerini vuran bir PKK var. Karşımızda bir silahlı yapı var. Bu silahlı yapının meşru mücadele verdiğini anlatıyorlar. Semra Güzel diye bir milletvekili yakalandı. 3 askerimizi şehit eden bir PKK'lı ile çıkan fotoğrafları. Sonra o PKK ile bir yaşanmışlık var. Bu doktor PKK yaralılarını tedavi etmiş, kamplarında bulunmuş kişi. Savcılık tahkikat yürüttü. Meclis'te geldi. Demokrasi adına bunu savundular.

"HDP'YE KARŞI OLMAK DEMOKRASİYİ REDDETMEKTİR DİYORLAR"

Bizim Doğu Anadolu bölgesinde teşkilatımızın olmadığı yer yok. Burada bir aldatmaca var. Siz PKK'yı Türkiye'nin bir mecburiyetinden doğmuş meşru hareketine dönüştürürseniz HDP oy alabilir. Problem olur. Şimdi Hasan Cemal'in bütün yazılarını okuyun, demokrasiyi savunuyor. Kendisi HDP'den aday. HDP terör örgütü liderlerinden herhangi birisiyle ilgili 'bu terörü teşvik ediyor' diye bir ifade duydunuz mu? Selahattin Demirtaş 'Bir PKK'lının cenazesine gitmeyen milletvekilini atarım partiden' diyor. CHP elbette Atatürk'ün kurduğu bir partidir. Oradaki yapılara son derece saygımız var. Fakat yönetimiyle ilgili sorun var. Bir iklim oluşturuyorlar, 'HDP'ye karşı olmak demokrasiyi reddetmektir' diyorlar. Kılıçdaroğlu 'PKK'ya terör örgütü demeyen partiyle görüşmem' dese ne olur.