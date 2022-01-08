TBMM Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na canlı yayında yanıt

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Habertürk TV canlı yayınına bağlanarak Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

Şentop şöyle konuştu:

"Programın başında sayın Genel Başkan diyor ki, 'Ben Milli Eğitim Bakanı'ndan randevu istedim verilmedi. Bu konuda TBMM Başkanı devreye girmedi çünkü saraydan talimat alıyor'. Doğrusu ben siyasi partilerin genel başkanlarıyla günlük siyasi polemiğe girmem. Girmem de. Buradan milletimizin doğru bilgilendirilmesi bakımından bu konuya mahsus açıklama yapmak istiyorum. Ben TBMM Başkanıyım ve hukukçuyum. Anayasa ve iç tüzükle ilgili muhtelif dersler verdim. Bir milletvekilinin Anayasa ve içtüzükten kaynaklanan hakları, hükümet, idari kurumlar olabilir. Hakların neler olduğunu, haklarla ilgili sorun yaşandığında Meclis Başkanının ne zaman, hangi enstrümanlarla müdahale edeceğini gayet iyi biliyorum. Ama Meclis Başkanı milletvekillerin her türlü taleplerini karşılayacak bir makamda değildir. Sayın genel başkanların kendilerine göre iletişim stratejisi, oyunlar kurabilir. Bu oyunlarda kendileri ve gönüllü olanlar oynayabilir. İletişim stratejisinin oyuncusu olarak Meclis Başkanı'nı davet etmek, bu oyunun parçası olmadığında ağır şekilde itham etmek etmek yanlıştır, çok vahimdir. Siyasi parti genel başkanları istedikleri gibi konuşsunlar. Kendileri başarısız hissettikleri konularda 'Meclis başkanı benim neden yanımda değil' diye yorum yapmasınlar. Sayın genel başkan 'Ben zaten Milli Eğitim Bakanı'yla görüşme planlamamıştım' dedi. Başka siyasi tartışmalara girmem bulunduğum makam itibarıyla.

KILIÇDAROĞLU: Randevu istedim, TBMM sayın Başkanım randevu alsın diye bir beklentim olmadı. Böyle bir şey söylemedim. Bir milletvekili olarak bakanlığa giderken önünüze kilit vurulmuş bir kapı çıkarsa her şeyden önce TBMM Başkanı 'Beyler ne yapıyorsunuz, milletvekili gelebilir, sorusunu sorabilir, görüşmesi yapabilir' diye sorması gerekirdi. Sayın Şentop zaten bunu sormayacaktı. Gerçek anlamda parlamentoda görev yapan kişinin bunu sorması gerekir diye düşünüyordum. Yoksa randevu alsın diye bir beklentim zaten yoktu. Ben TÜİK'e gittim, orada da demir kapı vardı. Sorulmayacak mı, nasıl oluyor da bir milletvekili giderken kapısına kilit vurulur.

ŞENTOP: Gerçek Meclis başkanı diyor, bunu vahim buluyorum. Ben gerçek meclis başkanı değilsem gerçek genel başkanı olmadığı aynı minvalde tartışılır. Bunları tartışırken asgari nezaket içinde kalalım. Sayın genel başkan bu dönem boyunca yüzlerce milletvekilinin gittiği, bakanlıkta görüştüğü bakanlıktan bahsediyoruz. Bir milletvekilinin bakandan randevu isteyip gittiği engellendiğini yanlış buluyorum. Çok spesifik bir şey yapıyorsunuz, buyurun yapın. Milletvekili olarak gittim kapılar kapandı, hayır. Yüzlerce milletvekili gitmiş. Ama siz özel planlama ile iş yapmak istiyorsanız, buyurun yapın. Ama yaptığınız planlamada malzeme olmadı diye Meclis Başkanı suçlayamazsınız."