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        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Azerbaycan'a geçmiş olsun mesajı

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova'a yaşanan uçak kazasından ötürü geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.12.2024 - 18:51 Güncelleme: 25.12.2024 - 18:52
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        Azerbaycan'a geçmiş olsun mesajı
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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova'yı arayarak uçak kazası nedeniyle başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Azerbaycan'da 1 günlük milli yas ilan edildi

        Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in uçak kazasında çok sayıda insanın yaşamını yitirmesi ve yaralanması nedeniyle 26 Aralık'ta 1 günlük milli yas ilan edilmesi yönünde karar aldığı bildirildi.

        Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca, kazanın nedenlerini araştırmak için Başbakan Ali Asadov başkanlığında komisyon kurulması yönünde karar aldı.

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        #Numan Kurtulmuş
        #haberler
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