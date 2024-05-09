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        Haberler Dünya Diplomasi TBMM Başkanı Kurtulmuş, Küba Başbakanı Cruz ile bir araya geldi

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Küba Başbakanı Cruz ile bir araya geldi

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'nın başkenti Havana'da, Küba Devlet Başkan Yardımcısı Salvador Valdes Mesa ve Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz ile bir araya geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 20:42 Güncelleme: 09.05.2024 - 20:42
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        Kurtulmuş Küba Başbakanı ile bir araya geldi
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        Görüşmelerde, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Türkiye-Küba Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve Türkiye’nin Havana Büyükelçisi Vehbi Etensel de yer aldı.

        'TÜRKİYE VE KÜBA İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

        Kurtulmuş, Devrim Sarayı’nda görüştüğü Küba Devlet Başkan Yardımcısı Mesa ile ikili ilişkiler, küresel ve bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulundu. Türkiye olarak, insani dış politika anlayışları gereği, tüm coğrafyalarla ilişkiler geliştirmeye önem verdiklerini dile getiren Kurtulmuş, Küba ile ilişkileri her alanda geliştirme arzusunda olduklarını söyledi.

        İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının da ele alındığı görüşmede, Küba halkının Filistin ile dayanışmasını ifade etmesini takdirle karşıladıklarını belirten Kurtulmuş, uluslararası sistemde ülkelerin egemen eşitliğini savunan yeni, adil bir dünya sisteminin kurulması için ortak hareket edilmesinin önemine işaret etti.

        'TİKA ÜZERİNDEN PROJE DESTEKLERİ DEVAM EDECEK'

        Kurtulmuş, daha sonra Küba Başbakanı Cruz ile bir araya geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Türk firmalarının Küba’ya yönelik ilgilerinin ve Küba’daki faaliyetlerini genişletmelerinin sevindirici olduğunu belirtti. Küba halkının hayatlarına dokunan işbirliklerini önemsediklerini ifade eden Kurtulmuş, TİKA üzerinden Küba’daki bazı ekonomik kalkınma projelerine destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

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        #Numan Kurtulmuş
        #Manuel Marrero Cruz
        #haberler
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