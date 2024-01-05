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        Haberler Gündem Yargı TBB'den, Can Atalay kararı ile ilgili yargı üyelerine ceza soruşturması talebi

        TBB'den Yargıtay üyeleri için ceza soruşturması talebi

        Türkiye Barolar Birliği, 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ve Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi üyeleri hakkında ceza soruşturması başlatılması talebiyle başvuruda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 15:53 Güncelleme: 05.01.2024 - 16:05
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        TBB'den Yargıtay üyeleri için ceza soruşturması talebi
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        Türkiye Barolar Birliğince (TTB), tutuklu milletvekili Şerafettin Can Atalay hakkında verilen hak ihlali kararının uygulanmaması nedeniyle İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ve Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi üyeleri hakkında ceza soruşturması başlatılması talebiyle başvuruda bulunuldu.

        TBB'den yapılan açıklamada, "Hatay Milletvekili seçilen Şerafettin Can Atalay'ın bireysel başvurusuna ilişkin ikinci kez verilen hak ihlali kararı üzerine; kararı uygulamayan İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında, karar verildikten hemen sonra 29.12.2023 tarihinde Türk Ceza Kanunu'nun 109'uncu (Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma), 257'nci (Görevi kötüye kullanma) ve 309'uncu (Anayasayı ihlal) maddelerine aykırılıktan ceza soruşturması başlatılması talebi ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne başvurulmuştur" denildi.

        Açıklamada ayrıca, "Yine Şerafettin Can Atalay'ın bireysel başvurusuna ilişkin Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesinin 2'nci kez vermiş olduğu karar üzerine Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi Başkan ve üyeleri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 109'uncu (Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma), 257'nci (Görevi kötüye kullanma), 301'inci ( Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama) ve 309'uncu (Anayasayı ihlal) maddelerine aykırılıktan ceza soruşturması başlatılması ve soruşturmanın etkin ve etkili bir şekilde yürütülerek cezalandırılmaları istemi ile haklarında kamu davası açılmasının sağlanması talebi ile Yargıtay Birinci Başkanlık Kuruluna sunulmak üzere Yargıtay Birinci Başkanına başvurulmuştur" denildi.

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