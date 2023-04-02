Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelirken siyah-beyazlıların başarılı savunmacısı Tayyip Talha maça devam edemedi.

9. dakikada Joao Pedro ile girdiği ikili mücadele sonrasında kendini yere bırakan Tayyip Talha dizinden sakatlandı.

Bir süre boyunca saha içinde tedavi gören milli futbolcunun oyuna devam edemeyeceği anlaşılınca yerine Welinton dahil oldu.

KÖTÜ HABER GELDİ

Oyundan çıktıktan sonra tetkikler gerçekleştirilen Tayyip Talha'dan kötü haber geldi. Milli savunmacının çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi.

Maçın ardından açıklamalar yapan Şenol Güneş şunları söyledi:

"Tayyip Talha'nın geleceği parlak. 3-4 ay gecikme bile olsa sahalara dönecek. Oyuncular sakatlık geçirir, önemli olan işe sahip çıkmak. Yeniden dönecektir."

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Cenk Tosun da galibiyeti Tayyip Talha'ya armağan etti. Tosun Paşa "Galibiyet, Tayyip Talha'ya armağan. İlk bulgulara göre, uzun süreli gibi duruyor. Devre arasında da konuştuk. Ona armağan olsun bu maç" ifadelerini kullandı.

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