Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş

Tayyip Talha'dan Beşiktaş'a kötü haber! Şok sakatlık...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, 9. dakikada sakatlık yaşadı. Joao Pedro ile girdiği ikili mücadelenin ardından kendini yere bırakan milli futbolcu oyuna devam edemedi ve yerine Welinton dahil oldu. Tayyip Talha'nın çapraz bağlarının koptuğu belirtildi!

Giriş: 02.04.2023 - 20:46 | Güncelleme: ABONE OL
Tayyip Talha'dan Beşiktaş'a kötü haber! Şok sakatlık...

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelirken siyah-beyazlıların başarılı savunmacısı Tayyip Talha maça devam edemedi.

9. dakikada Joao Pedro ile girdiği ikili mücadele sonrasında kendini yere bırakan Tayyip Talha dizinden sakatlandı.

Bir süre boyunca saha içinde tedavi gören milli futbolcunun oyuna devam edemeyeceği anlaşılınca yerine Welinton dahil oldu.

KÖTÜ HABER GELDİ

Oyundan çıktıktan sonra tetkikler gerçekleştirilen Tayyip Talha'dan kötü haber geldi. Milli savunmacının çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi.

Maçın ardından açıklamalar yapan Şenol Güneş şunları söyledi:

"Tayyip Talha'nın geleceği parlak. 3-4 ay gecikme bile olsa sahalara dönecek. Oyuncular sakatlık geçirir, önemli olan işe sahip çıkmak. Yeniden dönecektir."

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Cenk Tosun da galibiyeti Tayyip Talha'ya armağan etti. Tosun Paşa "Galibiyet, Tayyip Talha'ya armağan. İlk bulgulara göre, uzun süreli gibi duruyor. Devre arasında da konuştuk. Ona armağan olsun bu maç" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Finlandiya’da seçimlerinde son durum
Finlandiya’da seçimlerinde son durum
Elazığ’da trafik kazası
Elazığ’da trafik kazası
Süper Loto'da dev ikramiyenin sonucu...
Süper Loto'da dev ikramiyenin sonucu...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.