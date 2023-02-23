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Tayvan, pandemi sonrası seyahat sektörünü canlandırmak ve harcamaları arttırmak amacıyla bu yıl 500.000 turiste nakit ya da indirim teşviki sunacak.

Her bir turist için 5 bin NTD (yaklaşık 3105 TL) değerindeki teşvikler, yurt dışından gelen turistleri çekmek için 5,3 milyar yeni Tayvan dolarına denk gelen bir paketin parçası olarak Perşembe günü açıklandı.

Herhangi bir uygunluk şartı olup olmadığı ya da kişilerin nasıl seçileceği gibi bazı ayrıntılar henüz mevcut değil ancak yetkililer yaptıkları açıklamada paranın elektronik olarak ya da konaklamada indirim olarak dağıtılabileceğini söyledi.

Bloomberg'ün haberine göre Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı departman müdürü Lin Fu-shan bir basın toplantısında "Uluslararası turistlerin Tayvan'a gelmesi için çabaları hızlandırmayı ve genişletmeyi umuyoruz" dedi.

Harcama planında ayrıca seyahat acentelerine en az 8 turistten oluşan gruplar için 10 bin Yeni Tayvan Doları, en az 15 turistten oluşan gruplar için ise 20 bin Yeni Tayvan Doları verilmesi önerisi de yer alıyor.

Tayvan Turizm Bürosu'na göre, pandemiden önce turizm Tayvan'ın gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık %4'ünü oluşturuyordu. Ancak Tayvan'ın virüsü kontrol altına almak için sınırlarını kapatması ve karantina kuralları uygulaması nedeniyle ziyaretler neredeyse durma noktasına geldi.

Tayvan, bu ay sınırlarını Hong Kong ve Makao'dan gelen bireysel gezginlere yeniden açmak da dahil olmak üzere ziyaretçileri karşılamak için bazı adımlar attı. Ulaştırma Bakanı Wang Kwo-tsai daha önce yaptığı açıklamada, hükümetin bu yıl 6 milyon turist çekmek istediğini söyledi. Tayvan Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen Ekim ayında yeniden açıldıktan sonra Tayvan 2022 yılında yaklaşık 900 bin turist çekti.

* Haberin görseli Reuters'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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